房市／驚漲！高雄三民區沒落商圈　70年透天破5000萬

高雄市地政局統計，今年上半年交易移轉棟數最多的行政區是三民區；進一步查詢高市府統計的1至6月熱門交易路段，建國三路交易棟數最多。在地房仲專家指出，建國三路新建案交屋所致，但其實當地主力產品是店面；特別的是，雖然近年觀光人潮減少，但因鄰近火車站、建設議題多，「商圈沒落但價格卻沒掉」，甚至屋齡超過70年的臨路透天，價格仍超過5000萬！據統計，三民區交易棟數最多的前三名依序是建國三路、民族一路、敦化街。信義房屋後驛店專案經理段展綦表示，建國三路有新大樓交屋，致使交易移轉棟數多，但其實當地最多的是可作店面的透天厝，而且因為鄰近火車站，加上近期有鐵路地下化議題加持，即使觀光客已不如早年多，價格仍然居高不下，釋出量、交易量也不多。段展綦說，建國三路的店面依大小與位置，若位處精華且坪數大，價格可高達2000萬甚至上億之間，而若是坪數較小，價格則在2000萬以下。根據實價登錄資料，今年1月建國三路181號至210號就有一棟2層樓透天的交易，該透天厝屋齡高達74年，總面積91.5坪，以每坪單價61.2萬、總價5600萬賣出；另外，去年5月時，建國三路121號到150號，亦有一間屋齡78年的透天，總面積310.9坪，以7445萬賣出。至於熱門交易路段排名第二名的民族一路，段展綦表示，由於民族一路長度很長，沿線有國宅社區、新建案，另外也近河堤社區和榮總，產品多元且是高雄市熱鬧的生活圈，因此交易量才特別大。其中，近民族火車站的民族國宅社區，屋齡超過40年，由於屋況比較老舊，若是未經整理的房子，3房總價僅約300萬左右。而敦化街長度較短，之所以名列熱門交易路段第三名，段展綦認為，也是因新大樓交屋的緣故，否則當地一般也多以屋齡40年以上的透天為主，交易量穩定，價格方面，巷弄內透天約800萬，臨路純住宅型的透天則約1300至1600萬。