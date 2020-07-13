房市／台南鄭仔寮破3字頭太驚人　差500萬買隔鄰

台南北區鄭仔寮重劃區是低密度住宅區，擁有學區、綠地與便利機能，成為高級住宅區。近期當地預售大樓出現3字頭開價，實際成交3房平面車位約1300多萬，有第一線房仲業者就發現，因價格頗高，不少買方轉而被鄰近商圈的新古屋、中古屋吸引，因為屋齡5年左右的同類型產品，約只要800萬，相對平易近人。台南市地政局統計今年1至6月的交易移轉棟數，年初受新冠肺炎疫情衝擊，全市與去年上半年相較，年增率衰退達8%，北區卻較去年上半年成長31%，居各主要行政區之冠。信義房屋開元店店長蔡理朱表示，北區雖有不少新推案，交屋後促使交易移轉棟數增幅大，但她認為，交易量之所以亮眼，新古屋及中古屋市場的交易表現亦「功不可沒」。蔡理朱分析，今年農曆年後雖疫情嚴峻，北區自住需求仍很強勁。據她觀察，許多人到北區看屋後發現，如鄭仔寮重劃區內新的預售屋，開價高達3字頭以上，實際成交3房平面車位產品，總價逾1300萬，2房平面車位也要將近900萬；相較之下，鄰近如開元商圈內屋齡5年左右的大樓，屋齡也很新，生活機能也很成熟，且同為大品牌建商，3房平面車位僅約800多萬，兩者相差近500萬之多。考量房價、CP值，不少買方反而會被新古屋、中古屋產品吸引。信義房屋台南公園店店長鄭慧貞則表示，北區之所以在疫情期間交易量仍很突出，一方面與新成屋交屋有關，另一方面也有不少置產型客戶，趁此波將資金改投入房地產市場，且格外鎖定台南上億元的土地或店面。以北區來說，鄭仔寮重劃區目前土地價格每坪大約可達35至37萬，但只要面寬、深度等條件都不差，詢問度、可賣度都相當高。