房市／租房划算還是買房好？ 這公式一算便知道

「充足的自備款」是買房最基本條件，但在有了自備款之後，到底租屋或買房哪個比較划算，往往也會困擾許多人。房市專家建議，如果房貸負擔金額比原本需付的房租多3分之1以內，可考慮買房。住商不動產企研室經理徐佳馨指出，買房或是租房，最大前提在於有沒有自備款，存到自備款後，可進一步計算租金與房貸各需負擔多少，作為買不買房的參考。一般來說，如果買房後要負擔的房貸金額，比現在付的房租多3分之1以內，是最理想、最可以負擔的狀況，例如原本房租2萬元，買房後每月房貸2.5萬，僅多付4分之1，也就是5000元，就能夠擁有一棟自己的房子。如果資金再緊繃一些，房貸比原本房租多2分之1，則算是到「極限」，如果再多，租屋會較適合，否則恐有損生活品質。信義房屋文心昌平店店長謝明哲則建議，可用「現在正在繳的租金」作為計算基準。原本支付的租金同額轉換成房貸後，能夠買到與原本承租的房型、坪數差不多，或僅略小一些的房子，就算是能接受的範圍，可考慮由租轉買；但若租金換算成房貸後，只能買到套房，或房型減少2間房以上，買房或許不是最佳選擇。以台中市為例，如果原本租金在1.5萬以內，換算成房貸1.5萬，大約是買總價400多萬的產品，這樣價格的產品多半是權狀坪數15坪以內的套房，或是位置較遠、屋況較差的產品，如此一來，不僅要到銀行貸款不容易，且未來如要轉手，也比較困難，「建議繼續租房，而不要考慮買房」。相反的，租金2.5萬可租3至4房，轉換成房貸，以總價1000萬、貸款8成800萬來算，利率1.43%、分30年，每月本金加利息2.7萬，等於多付2000餘元也可買到3房或市中心2房，且這類產品多半好轉手，「就適合直接買房」。而如果原本租金負擔低，例如租套房，要購屋時想改買更大空間的產品，房貸金額勢必提高。謝明哲說，此時就需評估，如果房貸支出占家庭月收入3分之1以下，代表仍有能力買房。