房市／新北最大百貨開幕倒數　新莊副都心房價難再下修

新莊副都心重劃區房價經歷過一波盤整，從當年高點6字頭下修至目前4字頭，不過，房市專家觀察，因近期建設題材逐漸兌現，如新北市最大的百貨公司「宏匯廣場」7月31日開幕，加上新冠肺炎疫情趨緩、房貸低利環境下，買氣湧現，近期單坪價格略微提升。專家分析，副都心未來房價要持續下修的空間小，反而3至5年內可能回到5字頭。根據《新北市不動產市場分析季報》，新莊區是今年第一季全市交易最熱絡的行政區。信義房屋幸福捷運店主任陳逸勳表示，新莊之所以交易熱絡，副都心重劃區的發展是原因之一，當地近期建設題材多，包括即將開幕的宏匯廣場、i-Tower商辦摩天大樓等；此外，當年房價高點時，副都心每坪單價高達60萬以上，如今經過盤整，吸引購屋族回籠。信義房屋新莊中原店店長戴崇逸進一步說明，新北市府2010年將副都心重劃區土地交由建商及私人企業投資建設，當年如遠雄、冠德等大建商進駐後，以當地的建設發展為旗幟，將目標價格訂在單坪55至60萬以上，無奈開發期拉太長，建設成果遲未兌現，加上景氣、房地合一稅上路等影響，致使副都心的房市交易量受到重挫。戴崇逸說，隨著建商及屋主願意下修房價賠售，副都心單坪價格約40至45萬，比起當年高點低了約1成5至2成。但值得注意的是，近期疫情趨緩、房貸利率低，買氣湧現，加上又有宏匯廣場開幕等議題加持，已有建商或賣方微幅調漲單價，希望「少賠一點」，實際成交價格從4字頭初，依樓層、坪數及建商品牌不同，約漲至43至47萬，換算成總價帶，最小的2房含車位約1300至1400萬，最大的2房含車位約1500至1600萬，3房含車位則約2200至2500萬。戴崇逸也表示，副都心重劃區房價已經歷一波盤整，隨著宏匯廣場開幕，且i-Tower商辦摩天大樓、儒鴻企業總部等都在施工興建中，3至5年後房價有可能回到5字頭。