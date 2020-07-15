房市／南崁租金飆高！航空業受疫情衝擊　延長租屋期

根據政大信義不動產研究發展中心2020年房地產年鑑，桃園市行政區以蘆竹區最高，2019年整層住家平均月租金為2萬710元，尤其南崁一帶，因周邊即設有航空總部，這些就業人口通常會先租再買，又因薪資條件好，對高租金接受度高。而航空業者受新冠肺炎疫情衝擊最大，迄今尚未恢復正常，因此延長租屋時間。依據政大信義不動產研究發展中心2020年房地產年鑑資訊，2019年蘆竹區整層住家平均月租金為2萬710元，是桃園行政區最高；獨立套房平均月租金為9,100元，僅次於桃園區；其他，如分租套房平均月租金7,035元、雅房為5,317元。蘆竹區租金為桃園最高，以南崁地區的租金市場最為活絡。信義房屋南崁光明店專員胡克塵表示，由於桃園航空總部落在南崁，因航空業年收入高，機師、空服員和地勤人員等，都會先在南崁出屋，過幾年再陸續置產。胡克塵指出，航空業就業人口最喜歡租賃的物件為單層住家和獨立門牌套房，目前整層住家3房月租金約2-2.5萬元，也有2房含車位月租金已破2萬元。隨著房價上漲，租金也跟著往上調漲。由於南崁10年內大樓單價約27-30萬元，10-20年大樓單價約23-26萬元，航空就業者在南崁購買總價為900-1500萬元居多。胡克塵強調，利率低，每月負擔房貸與租金相差不遠，這些空服人員等多選擇由租轉買。胡克塵說，受到疫情衝擊，空服員仍在無薪假居多，目前先短期觀望房市，延長租屋時間，因此，近期南崁交易主流總價多以1千萬元以內，主要來自於周邊小型加工區就業人口的購屋需求。