房市／高雄輕軌大南環段拚通車　沉寂已久兩條路迎交易潮

高雄市府日前宣布，輕軌「大南環段」預定年底通車，將從原先14站增至23站。由於新增站點主要行經凱旋路，專家指出，通車之後，有望帶動凱旋路、四維路一帶的房市交易量。高雄輕軌「籬仔內站」至「哈瑪星站」是原本已經通車的路段，年底預計新增的9站，包括鼓山段3站，從哈瑪星往北延伸至壽山公園、文武聖殿、鼓山區公所，另6站則是東臨港段，起點「凱旋公園站」在捷運橘線文化中心站、五塊厝站之間，將沿凱旋路，設置衛生局、五權國小、凱旋武昌、凱旋二聖、輕軌機廠等站，最後與籬仔內站銜接。信義房屋文化店專員許昊暐指出，凱旋路、四維路一帶是發展已久的生活圈，近期少有新的議題帶動，加上和捷運有一段距離，很多人看屋時容易忽略掉這個區塊，甚至是看了以後，乾脆選擇其他比較有交通議題支撐的區域。因此，輕軌通車後，對於當地的交易量應該會有所幫助。凱旋路、四維路一帶內仍有一些優質社區備受歡迎，包含「德安公教」雖屋齡20多年，但屬於建築品質佳的公教住宅，當地多3至4房產品，單價依樓層、室內是否經過翻新整修，介於15至19萬間，另如「胡適名廈」，屋齡約30多年，單價同樣約15至19萬左右。除大南環段，第二階段輕軌工程也在進行中。根據高市府資料，鼓山區公所站（C17）往北至台鐵美術館站（C20），沿鐵路地下化後的綠園道設站，預計年底完成土建；美術館到大順路沿線全長7.3公里，則尚在與居民凝聚共識。