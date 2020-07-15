房市／竹北漲太兇　部分首購族轉至竹市這裡買房

新竹市南勢地區鄰近熱鬧的經國路商圈，約有3萬人口，但長期以來公共活動空間缺乏，新竹市府祭出「南勢三支箭」，包括興建大型公園、托老托幼設施、打造環河步道。房市專家指出，近期竹北房屋供不應求且價格居高不下，經國路週邊的大樓產品房價卻相對親民，吸引不少首購族轉而來此看屋，且南勢地區則多透天產品，受當地換屋族青睞。根據新竹市府規劃，南勢社福館、公共托育家園、樂活學堂、親子館都已陸續啟用，5公里的客雅溪環河步道預計今年完工，另外，國防部也同意釋出延平路、成功路口約0.8公頃營區，年底災拆除圍牆後，明年就會有一座新的「米粉寮公園」完工。市府指出，米粉寮公園週邊有虎林國中、虎林國小與多所幼兒園，公園啟用後居民多了一處休憩遊戲地點。信義房屋新竹經國店店長姚依依指出，南勢地區屬重劃區，鄰近的經國路商圈原本就很受首購族青睞，主要原因是距離竹科騎車或開車距離僅約15至20分鐘，但比起竹北地區目前預售屋開價均在3字頭，此區預售屋依建商品牌，仍落在親民的2字頭，約22至25萬間，屋齡10年內中古屋則約20萬左右；若與新竹市東區相比，東區屋齡10年左右的大樓，單價也需30萬左右。姚依依說，由於距離竹科不遠，房價親民，經國路商圈吸引不少首購族目光。值得一提的是，今年雖有新冠肺炎攪局，但竹北地區房市仍沒受衝擊，供不應求情況愈加顯著，價格也持續往上漲，在此狀況下，不少購屋族外溢至經國路一帶看屋，過去賣很久的庫存開始有詢問度，且能夠逐漸去化。至於南勢重劃區，姚依依說，以透天產品為主，總價依有無電梯，約1700至2000萬以上，也頗吸引當地已經住慣透天，或是想要更大居住空間的換屋族。整體來說，無論首購或換屋族群，都能在南勢一帶找到適合的產品，若區域建設再補齊機能，對於房市型同增添加分條件。