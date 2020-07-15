房市／套房貸款最高只有6成？　地點決勝負！

買房是人生大事，但如果好不容易下定決心要買房，房貸卻貸不到預期的成數，自備款勢必得大幅增加，造成龐大壓力！其中，一般人普遍認為套房較難貸款，但專家指出，只要個人財務與信用狀況佳，套房所在位置近捷運站或市中心，要貸到7成甚至8成也不是問題。住商不動產企研室經理徐佳馨表示，套房能否貸款、貸不貸得到好成數，有兩大關鍵。其一是物件本身狀況，包括位置有沒有在市區，或是捷運站旁，室內坪數會不會過小，以及屋況、屋齡等；其二，則是申貸人本身的財務與信用狀況。她舉例，曾有買方本身財務狀況良好，沒有負債，購買位於台北市中心的12坪套房，仍能貸款8成，唯房貸利率較高。信義房屋中山晴光店專案經理李偉豪指出，高房價的大環境之下，套房對許多預算有限的購屋族來說，是相對好入手的產品，因為總價低較能負擔。以台北市晴光商圈來說，就有不少買方是單身或是剛成家，家庭人口數只有1至2人，套房空間尚稱足夠，因此先買套房，日後所得提高或有小孩後，再以小換大。李偉豪表示，的確有不願意辦理套房房貸的銀行，但如兆豐、富邦等，則都開放受理。而對於願意受理套房房貸的銀行來說，影響貸款成數最大關鍵在於「地點」，因為對銀行來說，假設買方貸款還不出來，就得進入法拍程序，地點佳的套房出售較為容易。以台北市為例，越靠近捷運站越好，外縣市捷運路網較不發達，則是位置越市中心，可以獲得的貸款成數越高。李偉豪說，除了套房坐落的地點，屋況、屋齡、個人信用與財務狀況也都是加分條件，一但各方面條件都不錯，即便小坪數套房要貸到7成甚至8成，都不是問題。但他也特別提醒，以晴光商圈的套房行情來說，屋齡30年左右大樓內套房，單價大約50萬出頭，若買方以超出行情太多的價格購得，銀行會派員到場估價、確認房屋狀況，有可能影響貸款成數。