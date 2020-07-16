房市／買房最怕碰到的幾個雷　專家提解套

買房是多數人一輩子的重要大事，最怕踩到雷。房市專家認為，買房最怕重大瑕疵屋，包括海砂屋、輻射屋和漏水屋等，普遍則是擔憂遇到惡鄰居，房市專家提醒重大瑕疵房屋以老屋比例較高，要做好功課，或者找正派經營且有品牌保證的仲介公司協助。大家房屋企劃研究室郎美囡指出，買房有四種大雷區要注意，包括海砂屋、輻射屋、凶宅和漏水屋。海砂屋是蓋房的混凝土中氯離子超過標準值，容易造成混凝土剝落及鋼筋外露的問題，會影響居住安全，目前官方有列管的海砂屋清冊，建議民眾購屋前可先上網查詢，尤其建築物完工年度在民國70至80年的老屋比例較高。輻射屋指得是鋼筋有輻射汙染，會產生對人體有害的放射物質，增加致癌機率，依據官方偵查及評估，輻射屋的使用執照核發日期落在在民國71年到75年，因此購買老屋需多加注意。凶宅部分，郎美囡說，依據內政部在民國97年的函釋，凶宅的定義是在專有部分發生非自然身故，即室內空間、陽台、花台、專有露臺等專有空間發生自殺或他殺，由於現在網路資訊發達，建議購屋人可以用路段及關鍵字上網搜尋，看是否發生過事故。房屋漏水的狀況蠻常見，但若漏水面積較大，處理的困難度增加，也會影響居住品質，郎美囡提醒民眾看屋時務必觀察牆面及天花板，有無水漬或剝落，有些建築物的外牆也可看出滲漏水的狀況，故看屋時各個細節皆應仔細查看。信義房屋南崁光明店店長詹智偉則強調，透過正派經營的仲介公司做查檢與確認，可降低購買到重大瑕疵物件，然而建議消費者再確認清楚仲介公司的保障服務制度，是不是都有含括到這些範圍。若是鄰居問題或者是一些小瑕疵屋況，詹智偉建議，可透過仲介公司安排與屋主互動，在購買前再事先向屋主進行一些確認與詢問，而常見小瑕疵部份，可以透過交屋前的驗屋程序來做重複確認。至於鄰居部分，除仲介公司協助外，也可跟管委會等進行了解。