房市／9年磨一劍　天母出現百萬都更宅

根據實價資料顯示，天母地區的中山北路六段195巷內，有17筆的單價百萬住宅實價紀錄，成交價格從每坪96萬元到120萬元不等，經比對該棟社區應是自辦都更案，根據都更入口網站資料顯示，該筆蘭雅段都更案從2010年事業計畫申請到興建完工就花了將近9年的時間，都更效益也從都更前的15.5億元增加42.3億元，北市也多一棟單價百萬的都更宅。這十餘筆實價揭露的社區，應該是實施者都市策略開發整合的個案，從2010年就送案申請都更，根據都更入口網站資料顯示，透過都更爭取到32.92%的容積獎勵，基地面積逾800坪，在台北市已經是具有相當規模的開發案，更新前土地共有7個所有權人，建物則約12個所有權人，從都更申請到興建完成就花了將近9年的時間。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，都更案程序冗長且不確定性高，一個案子七、八年能完工已經算是成功案例，因此政府也推動危老政策加快速度，但可能危老案的基地相對較小，甚至連坡道平面車位都無法設計，但好處是整合時間快且目前實施的確已經有所成效，同時觀察發現，有越來越多的都更案例與危老案例的成功經驗，街坊鄰居其實都看在眼裡，想要參與的意願度也越來越高。根據實價資料顯示，該社區有17筆實價揭露，總計揭露17餘億元，成交總價從6515萬元到1.32億元不等，成交單價則從每坪96到120萬元不等，從實價紀錄來看，台北市又多增加一個破億單價百萬的都更宅。