房市／文化路坍引永和房價熱議　未來有望拿下新北一哥

新北市永和區文化路巷弄內，日前因建商施工不慎，路面塌陷出一座「天坑」，也引來網友關注當地高房價，熱議「路小又亂、地狹人稠，房價還這麼高？」事實上，根據信義房屋統計去年各區住宅平均單價，永和的房價是新北市最高，專家分析，「交通便利、學區好、生活機能完整」是主要原因。信義房屋統計2019年新北市各行政區住宅平均單價，永和45.6萬強壓板橋43.08萬，成「新北一哥」；若只看「大樓、華廈、套房」平均單價，永和50.95萬亦是新北市唯一站上5字頭，永和公寓的平均單價也是各區最高。有網友在PTT熱烈討論，永和腹地小、路也小，不熟的人常常迷路，雖有三座橋連接台北市，但三重、板橋到台北市也很方便，永和房價卻高得最嚇人，原因到底是什麼？有網友回文表示，永和不只離台北市近，生活機能好才是賣點，包括百貨公司、電影院、圖書館、夜市，且走路或騎車的距離都很近。信義房屋永和信義店店長許智偉指出，第一，台北市是蛋黃區，永和鄰近蛋黃區，而且三座橋梁連接的大安區、中正區更是台北市「蛋黃中的蛋黃」，另外，若走快速道路，最快15分鐘可到台北車站、50分鐘以內到桃園機場，現有捷運中和新蘆線，未來也會有萬大線行經；第二，當地屬於文教區，從國小到高中學區都不錯，即便高中、大學後要到台北市就讀，距離也近。第三則是網友普遍「讚聲」的最大優點，生活機能完備。許智偉說，永和腹地小，但百貨公司、醫院、銀行、夜市等都具備，甚至出家門走20至30公尺一定會有超市、便利商店或藥局。許智偉也表示，即使最近永和因為「路坍」的新聞躍上版面，但非鄰近區域的房價不會有太大影響，而文化路周邊，雖短期可能會讓一些買方卻步不敢下手，導致房市有波動，但危機可能是轉機，長期來說，當地老屋的屋主或許更有改建意願，一旦順利都更，可望再帶動永和房價的上揚。