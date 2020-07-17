房市／南港利多議題強　帶旺隔鄰　汐止房價近高點

根據新北市地政局最新公布數據，汐止今年第一季房價強攻，年增率成長，主要被南港利多議題帶動，又因房價僅南港一半，加上交通便利性，讓年輕族群往汐止購屋。新北市地政局公布最新一期住宅價格指數，今年第一季中的2到3月雖受新冠肺炎影響，但若與去年同期相比，新北市全市、大樓及公寓指數大致呈現上漲趨勢，其中又以公寓指數上漲幅度較為明顯。觀察各區，約呈現3%以內的漲跌互見。其中，汐止今年1月房價指數年增上漲8.04%幅度最大，已達近期高點，惟2月至3月又呈現短期走弱情形，不過與去年同期相比，依舊是成長曲線。「因需求強勁，汐止房價確實有上漲，而且將近2012至2013年房價高點」信義房屋汐科店店長詹皓羽表示。以汐科周屋齡超過20年的中古大樓目前房價約33至36萬元區間，10年內新成屋則有超過4字頭。針對汐止房市價量齊揚，詹皓羽分析兩大原因，其一，南港建設議題多，但房價也相對高，年輕族群轉往汐止購屋，尤其是在內湖、南港和信義區的上班族，汐止往這些辦公地點交通便利，舉汐科為利，內有汐止火車站、汐科火車站等，一站到南港；大同路和新台5路上公車可通往北市。由於強勁需求，目前買方購屋信心強勁。詹皓羽表示，目前大部分消費者認為房市穩健，在出價方面，鮮少低於實價登錄行情，甚至願意加價。絕大多數年輕族群，在汐止購屋需求以2到3房為主，若是內湖科學園區科技新貴，購屋總價可拉高至1到2千萬元。