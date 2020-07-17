房市／最快15分鐘進信義區　新北深坑房價已破4字頭

新北市深坑因觀光景點而聞名，其實距離台北市信義區開車最快僅15分鐘距離，台北市豪宅單價都要100萬以上，即便邊陲地帶的公寓或老舊華廈產品還要5到6字頭不等，因此吸引不少台北市退休或換屋族移居此處。根據內政部實價登錄顯示，有深坑帝寶之稱的｢帝品苑｣近兩年平均單價約於38到43萬之間，屬於深坑最指標性的豪宅。深坑地區靠近台北市，緊鄰台北文山區，儘管沒有捷運經過，交通仍屬便捷，信義房屋政大秀明店專員徐士媛表示，從深坑到台北市有國三甲、信義快速道路最快僅15分鐘即可順利接通東區、信義區，而往南港、內湖等地最快20分鐘內也能到達。連公車都交通工也很便利。徐士媛指出，新北市深坑區有許多大坪數豪宅，以｢帝品苑｣來說，規劃四房以上70坪左右，總價在2500萬上下，公設包含泳池，健身房以及交誼廳，不只是當地人口中的深坑帝寶，同時也吸引許多北市想要享受清幽環境每天可以爬山健行吸收芬多精的退休族群。另外如｢世新山莊｣以及｢信義時代｣也屬於當地熱門豪宅規格產品，單價也介於35到40萬之間，重點都在於公設完善，吸引當地換屋家庭。根據信義房屋實價登錄顯示，2020年一月到2020年四月深坑區共有342筆交易，且多分布在深坑國小文化街周遭，因為生活機能非常良好，往南走就是深坑老街，每到周末假日皆吸引相當龐大的觀光客，徐士媛表示，深坑電梯大樓單價平均為30.5萬，吸引當地舊屋換新屋的換屋族群，而當地首購族則會選擇公寓型產品，平均單價為22.8萬。