房市／高雄仁武透天交易縮減　竟與太貴有關

高雄人口近年往房價較親民的北高雄轉移，其中仁武區就是一大購屋熱區。不過，隨土地價格越來越高，且建商多半愛蓋電梯別墅，千萬內的透天越來越少，首購族快要買不起，連帶反應在透天的供給量、交易量都縮減。根據「高雄實價網」統計今年1至5月實價登錄資料，仁武區透天厝交易量252件，每坪均價23.04萬，2019年同期交易量330件，每坪均價20.77萬，2018年同期交易量421件，每坪均價20.43萬。呈現成交價格逐年攀升，但交易量逐年減少的趨勢。信義房屋明誠鼎山店店長孫再生表示，仁武區土地取得成本這幾年漲幅明顯，目前每坪接近3字頭，此外，許多年長者喜愛有電梯的透天別墅，上下樓比較方便，因此建商鎖定這群換屋族，推出不少電梯、雙車位的透天，價格都在2000萬以上，才使得仁武整體的透天價格均往上走。孫再生說，由於透天價格逐年成長，預算有限的首購族較難負擔，因此當地的透天供給量的確有縮減跡象，應也是導致交易量變少的原因。除了仁武有此現象，以三民區最靠近仁武的鼎山生活圈為例，當地屋齡10年左右，地坪約25至28坪，沒有電梯，單車位或雙車位的透天，價格更需1500至1800萬。孫再生直言，現在無論市中心蛋黃區乃至於仁武等蛋白區，千萬內的透天確實越來越難找，因此，買不起透天的首購族，多半轉而鎖定大樓產品。以仁武地區來說，澄德重劃區有許多大樓推案，相對於高雄市中心新屋穩坐2字頭，甚至突破3字頭，當地目前單價約18至19萬，換算成總價帶，3房平面車位的產品約700至800萬，大4房約1000萬出頭。