房市／嘉義房價恐難跌　郊區透天都上看千萬元

日前有網友在PTT「home-sale」版發文，指自己想在嘉義買房，但或許是近期房貸低利關係，房價似乎飆到高點，因此想詢問未來3、5年當地房價走勢如何？專家指出，房貸利率低，對買方壓力減輕，另一方面建材、工資、土地價格卻逐年上揚，因此不只大都市，嘉義的房價也很難走跌。網友PO文表示，近期想要買房自住，但因低利率，房價好像飆到高點，令他這個買房新手望之卻步，想知道未來3至5年當地房價走勢如何？這名網友也說，想買嘉義的房子，但嘉義市太貴，因此也考慮民雄、水上等相鄰的鄉鎮。其他網友回應表示，自住不需要管房價走勢如何，應優先考慮上班、孩子就學、生活機能等問題，且上述條件如都能符合，房價應該也很保值；另有網友推薦嘉義市區，認為公園、學區、COSTCO一應俱全，也有人認為民雄交通有優勢，且有國立大學支撐房價。住商不動產嘉義嘉興加盟店店東李蔡麗卿指出，嘉義市現在房價的確不便宜，且預估未來也低不下來，主要原因是近期房貸利率低，對於買方購屋的壓力降低，但近年來無論建材、工資以及土地取得成本又不斷上揚，因此房價很難下跌。李蔡麗卿說，目前嘉義市區以及市郊如民雄、水上等地，透天約1000萬，例如緊鄰嘉義市區的湖子內重劃區近期有建商推出「899萬買透天別墅」，主打千萬內的透天預售案；至於大樓均價每坪約14、15萬，3房總價約500萬左右。李蔡麗卿認為，無論嘉義市、水上、民雄，或甚至比較靠山區的中埔，目前都處於起漲階段。