房市／帶裝潢屋主開高價　這樣算才是合理

有裝潢的房子交易總能頻創高價，主因含括屋主先前裝潢費用，不過，買賣雙方對裝潢費用在房價增值看法不一，計價標準也不一。房市專家以經驗法則計算，裝潢屋房價約較未裝潢過房屋單坪約增加2-3萬元。網友在PTT版上發問「近期看了不少房子，但都有整理過，可是開價比實價登錄高很多，想請問整理過房子怎麼計算才合理」，多數網友意見仍是參考實價登錄，對於計算合理性仍是相當模糊。安新建經業務經理張凱智表示，就房屋新舊，可初步歸納裝潢費用，新成屋裝修成本最低，木工和添購家具為主要成本；中古屋部分，會沿用過去尚可使用的居家設備，最常見的是廚具和衛浴裝修。老屋因舊屋況，裝修成本最高，從水電到泥做到木工到油漆到最後清潔，每坪裝修至少3-6萬不等，看裝修用料材質狀況，此金額還不含家具家電的購置。以不同屋況的裝修費估算，張凱智說，若屋主已經使用過，且已有折舊，該裝潢過的房屋單坪約增加2-3萬元的價值，但若是全新則有機會單坪多3-4萬元。住商不動產企研室經理徐佳馨則指出，有裝潢過房屋，消費者至多可於總價多一成內購屋比較划算。再者，若銀行可願意貸款的金額其實都屬可接受的總價。由於裝潢費用價值太難估算，她建議屋主可保留當初裝潢時的發票，以資證明；若買方部分，則要多看多比較，才能更了解裝潢材質和使用情況。