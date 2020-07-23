房市／意想不到！高雄屋齡最低不在蛋白區　反倒在這區

內政部不動產資訊平台統計今年第一季平均買賣屋齡，扣除交易件數較少的區域，高雄市平均買賣屋齡以鼓山區16.66年最低。由於近年高雄新推案多集中在外圍蛋白區如仁武、橋頭、楠梓等地，但市中心鼓山區的平均買賣屋齡卻反而最低，專家指出，鼓山交易量集中在農十六、美術館特區，當地重劃至今約15年，因此平均買賣屋齡也差不多在15年左右。根據內政部統計，鼓山區今年第一季住宅買賣筆數346筆，平均買賣屋齡16.66年，其中，購買屋齡10至15年的比例最高，達32.95%，其次也有21.39%購買屋齡5至10年房屋。另如前金18.65年、左營19.37年、楠梓20.28年。信義房屋漢神巨蛋店店長陳世昌陳世昌指出，鼓山區有美術館、農十六兩個重劃區，前者大約有100至150棟大樓、後者亦有60到70棟，由於生活機能、居住環境均佳，因此即便房價較蛋白區高，但交易量熱絡。至於買賣平均屋齡僅16年，且最多人買10至15年房屋，陳世昌以美術館特區為例，當地約有2分之1的房屋目前屋齡10至15年，新推案以及10年內則占另2分之1。由於美術館一帶綠地廣闊、生活機能佳，雖無捷運站行經，但鐵路地下化後，原軌道變成綠園道，並設置內惟、美術館兩站，對於通勤效果有助益，種種條件加成下，愈加受到購屋族群青睞。也因此，除面美術館第一排多豪宅產品，第二排之後屋齡10至15年產品單價約20至22萬，2房不含車位約500至600萬，3房不含車位約700至800萬，若加車位約加100至150萬，也就是能夠在總價千萬內入住美術館區塊。信義房屋農十六店店長吳宗德也表示，鼓山交易量集中在農十六與美術館特區，兩區重劃至今約15年左右，因此內惟一帶有屋齡超過20年的大樓，但平均買賣屋齡仍低。而農十六10至15年屋齡的產品，目前單價約20至23萬，由於當年第二波興建的大樓屋齡約5至10年，近期也不少新案，因此亦有不少換屋需求出現，改買農十六或美術館週邊更新或更大的房子，但屋齡較新的房屋，單價約需27至30萬。