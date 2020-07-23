房市／股市漲翻天　錢進房市　雙北房價不跌反升

今年全球經濟意外受新冠肺炎疫情攪局，原本市場預測進入第二季房市量縮價跌，疫情趨緩後，受到低利率加乘效果影響下，熱錢往股市和房市，信義房屋企研室公布6月台北地區房價指數，雙北房價仍持續穩定上升。信義房屋企研室公布的6月台北地區房價指數，台北市今年6月房價指數為124.51，是2015年10月以來新高點；新北市6月房價指數為138.74，2019年7月以來新高。大台北月指數是信義房屋以模型來反映當前房價變化，因此看出後疫情時代，報復性買盤湧出，造成房價不降反漲現象。信義房屋企研室分析表示，原本在年初疫情爆發後，國內房市明顯量能縮減，買賣雙方都持觀望態度，往往在量縮後，就會出現價跌情況，但在國內疫情趨緩同時，央行也祭出低利率政策，導致資金竄出，加上股市高點，房市量能瞬間爆衝，庫存量來到低水位，房價反倒是漲上去。值得注意的是，房地合一後，新北房價自2017年連續上漲，近期出現盤整，信義房屋企研室指出，新北市價格近年上漲幅度大，部分區域房價甚至與台北市相差不遠，對買方而言，會想要買台北市門牌，不過，等到台北市價格再往上攻，這些買盤又會回到新北市。信義房屋企研室預測，今年第三季房市量能會持續成長，到了第四季可能會有量縮情況發生，並且，下半年秋冬之際是否會爆發第二次新冠肺炎疫情，也是影響房市走勢的關鍵因素