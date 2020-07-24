房市／全台瘋券　台南加碼抽善化房　業者看這裡還會漲

振興三倍券於7月15日開始發行，台南市政府祭出消費就有機會抽房的活動來刺激消費，幸運者可獲得位在善化區陽光大道市價約600萬的兩房一廳，有南科加持，業者看好未來還會漲。台中11年前就有消費券抽房的活動，該案目前房價漲幅逾五成，投資報酬率非常高，也因此這次的台南三倍券抽房格外受矚目，信義房屋永康國小店業務專員吳程翔表示，善化區陽光大道十年前的透天總價約300萬即可入手，現在都要1000萬以上，而兩年前新大樓總價約在400到500萬之間，今年五月以來新大樓總價都已漲到450到650萬之間。根據內政部實價登錄資料顯示，鄰近南科的善化區近兩年來漲幅已達15%。吳程翔說，善化交通非常便利，開車經西拉雅大道到南科園區只需十分鐘，聯外道路國道三號與省道一號也只需十分鐘即可到達，通勤族則可利用善化火車站或南科火車站，步行都在五分鐘就到。隨著越來越多科技大廠進駐南科，使得科技人口逐年增加，相對住宅需求也增加，建商紛紛在此區推出新案吸引南科新貴，一旦人口再增加，價格勢必再往上揚。吳程翔最後補充，南科工程師在此區購屋以自住為主，而去年以來也不乏一些台南高雄投資族購買此區，就是看上人口增加，交通等利多，趁還沒到達高點趕快投資。