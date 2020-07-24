房市／台北圓環老城區　因西區翻轉　新舊屋單價差40萬

台北圓環位重慶北路、南京西路口，過去曾是老台北人重要地標，緊鄰寧夏觀光夜市而知名，老城區受惠西區翻轉，新成屋站上9字頭，使週邊新成屋與中古屋單價落差高達40萬。信義房屋重慶北路店主任葉虹谷表示，會有單價落差40萬的情況，最主要是因為屋齡差距大，這帶的中古公寓屋齡都在45年以上，單價介於45到50萬之間，再來就是十年左右的大樓，單價介於60到68萬之間，價格最高的則是這一兩年的新成屋，單價可達到接近90萬。葉虹谷進一步說明，由於台北圓環附近中古老公寓多為22到30坪兩到三房的類型，總價1500萬吸引首購族。而新成屋隨著西區崛起，圓環離文創興起的迪化街或是交通便利的台北車站都很近，因此單價都是80萬起跳，以20至35坪為主，受在地換屋族青睞。台北圓環距離捷運中山站步行約7分鐘，距台北車站路程約10分鐘，且公車系統完整，北到士林，西到三重，東可到東區，而這兩年在機場捷運線開通之後，離台北車站捷運站出口更近更方便。生活機能則有寧夏夜市各式小吃、永樂市場，大賣場也有家樂福重慶店，而往東到中山站也有新光三越南西商圈。葉虹谷說台北圓環歷經兩次拆除，前一次的玻璃帷幕在夏天時非常悶熱，不只遊客少，商家也難以承受，現在改為綠地反而吸引許多年輕人打卡，人潮有慢慢回溫的趨勢。