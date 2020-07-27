房市／屋主PO網自售多　投資悄現內壢見漲價訊號

政部

內政部公布最新一期地價指數數據，桃園中壢區住宅區上漲在兩個區域，高鐵特區和內壢車站周邊，其中，內壢車站附近將會投注新開發案，包含百貨和醫院設施等，因此，悄然看見投資者進場，連屋主都信心滿滿PO網自售，漲價訊號已現。桃園中壢區最新一期地價指數上漲0.56%，住宅區多分佈於高鐵特區和內壢車站附近，內地政局分析，其受到新建案交屋及生活機能漸趨完善影響，地價上漲。另依據信義房屋統計實價登錄資料，內壢車站周邊今年前4月單坪均價為16.73萬元，較去年同期成長3.8%。內壢車站與周邊環境不久後將有大幅更新，桃園市政府投入建設，除配合鐵路地下化，形成一條與台一線平行的林蔭大道，嘉和麵粉廠工業土地也將搭配新內壢車站轉型開發；內壢北營區部分正與軍方協議開發時程中；至於遠東紡織廠開發案部分，未來將引進百貨、醫院等設施，並將遠東路拓寬為24公尺，遠東集團也將於周邊自行開發設置國際會議中心、有庠紀念館及藝術中心。信義房屋內壢莊敬店店長黃兆寬表示，內壢車站周邊今年以來確實有上漲，交易量也有成長，以附近知名國宅為例，去年一戶成交價格約650到680萬元，今年都漲至680到700萬元。而以15年內三房含車位中古大樓最受歡迎，每坪單價約17到23萬元。由於建設議題多，內壢車站周邊房市後勢看俏，黃兆寬說，確實還有上漲空間，以投資客悄然出現在內壢車站市場，加上屋主信心十足自行PO網賣屋，以及庫存量來到新低，都是多頭先行指標。