房市／入住淡海新市鎮首購族　50歲以上女性比例最高

淡水地政事務所統計，2018至2019年兩年間，首次在淡水購屋的民眾有7155人，其中以「50歲以上」女性占比最高，其次是「30至40歲男性」，最愛買的區域則是新市、淡海等路段。在地房仲分析，該數據反映出淡海新市鎮兩大購屋主力是首購與退休族群，至於50歲以上女性首購淡水的比例最高，則可能是因越來越多夫妻買房後，將房屋登記在妻子名下。根據過去2年資料，首次在淡水購屋有7155人，其中55%都是女性，且又以50歲以上女性占所有購屋者最高比率，其次則是30至40歲男性；首購熱區則是新市、公司田、淡海段。地政事務所分析，可能是因考量淡海新市鎮正值開發階段，房價較北部其他區域便宜，故吸引小資族購買，此外，自然環境依山傍水，也是退休族置產的好選擇。信義房屋濱海捷運店店長李世堯指出，首次在淡水購屋有55%是女性，應是反映台灣總人口女性微幅多於男性的現況，且觀念變遷下，越來越多夫妻買房後，登記共有或直接放在妻子名下，使女性房屋持有人略多於男性；至於50歲以上女性、30至40歲男性占當地首購比率前兩名，則佐證淡海新市鎮的確最吸引退休及首購小資族。新北市地政局最新一期《不動產市場季報》顯示，今年第一季淡海新市鎮大樓均價21.3萬。李世堯說，淡海新市鎮房價相較雙北市中心更親民，退休族群從雙北市中心換屋到淡海新市鎮，手邊還能留一些現金作為養老之用，或者總價較低也較易購置度假小屋。這類退休族買方因自備款比較充足，首選家樂福商圈、輕軌、公車站牌附近等生活機能比較豐富的路段，或是特別重視建商品牌、社區環境與公設，如「微笑莊園」、「宏盛新世界」以及甲山林的系列，指名度都頗高。至於預算較有限的小資首購族，若自備款充足，同樣喜愛選擇家樂福商圈一帶的產品，但若自備款較少，如「海洋都心」等低總價社區，頗受青睞。