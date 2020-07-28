房市／避疫情　信義房屋與新港奉天宮合作推線上普渡

新港奉天宮今年適逢400週年，將於農曆七月中元普渡為世界疫情祈福，同時也與信義房屋合作以實際行動回饋社會，即日起只要在社區幫APP申請奉天宮普渡，8月24日到26日的奉天宮法會就會替申請民眾誦經祈福，並於法會結束後將供品全數捐贈給嘉義市仁愛慈善會作為急難救助之用，同時透過申請參加普渡的民眾也能獲得感謝狀及三個Q版奉天宮加持小神衣，不只平安帶著走，也祈求全球新冠病毒早日穩定。「取之於社會，用之於社會」是奉天宮與信義房屋共同的精神，奉天宮積極推廣社會公益慈善及文藝活動，在疫情期間主動捐贈酒精除菌機給校園，而信義房屋則是主動走入社區提供各項防疫服務，維繫人與人之間的情感，過去奉天宮普渡皆由民眾親自到場登記，此次與信義房屋合作，信義房屋將提供三峽北大特區共111個社區超過24000戶住戶，透過社區幫APP線上申請普渡活動，再到鄰近的信義房屋三峽北大店繳款，即完成普渡的申請，免去民眾舟車勞頓之苦，同時避免人潮聚集，降低新冠肺炎感染風險。信義房屋表示，今年普渡以供品每份費用為新台幣1000元整，供品包含米(新港米)、鹹罐頭1組(愛之味)、甜罐頭1組(愛之味)、麵、冬粉、餅乾2組、豆類、油、糖、鹽、飲料、醬油、泡麵1組…等15項的組合。普渡完成後也將所有供品全數捐贈給嘉義市仁愛慈善會做為在地居民急難救助、貧困濟助之用。新港奉天宮表示，感謝信義房屋能夠透過線上行動模式，讓忙碌的民眾更方便參與普渡法會且回饋社會需要幫助的人，祈福求平安外更能做愛心。今年新港奉天宮特別贈送給信義房屋參加普渡的民眾Q版小神衣，這件小神衣外型可愛，往年只要一推出都造成收集風潮，而此次除了只送不賣以外，更會將這些小神衣過香爐加持，保佑民眾在未來一年能夠平平安安，身體健康。