房市／有法可管！大樓停車位擺放私人雜物恐違法

有網友在Mobile01上PO文詢問，自家社區大樓地下停車場有鄰居將私人物品擺在停車格內，包含書桌、書、紙箱等，儼然當成私人倉庫，堆得太多甚至像垃圾堆，還會長蟲，但向管委會反應後，管委會卻說私人停車格無法可管？專家指出，使用執照規定停車位就是停車之用，如果擺放雜物，恐有違法之虞。停車位種類依法分為三種，「法定停車位」是依建物樓地板面積，按比例設置的停車位，登記為公寓大廈共用部分，沒有獨立權狀，但可以在房屋權狀中加計車位坪數和編號，以「共用部分約定專用」方式，給特定住戶使用，但售屋時該車位須一併賣出，也就是沒有獨立產權。「增設停車位」是建商自行增設，通常也是透過約定專用方式提供住戶使用，若是有獨立出入口，可以登記為有獨立權狀的專用部分並單獨出售；「獎勵停車位」則是政府鼓勵建商增加樓地板面積所增設的停車位，同樣擁有獨立產權。一般來說，停車格除了停放汽車，最常見另外兩種情形，也就是擺放私人雜物，或是停放除汽車外的機車、腳踏車。信義房屋客服部執行協理劉韋德指出，三種停車位在建築的使用執照上，都是作為停車用途，因此均受《公寓大廈管理條例》第15條規範，不得擅自變更為非停車使用，而若擺放的是有可能危及公共安全的易燃物等，更可能違反消防法規。但如果是停放另外的機車、腳踏車在停車格內，則會依停車位不同種類而有不同規範。劉韋德進一步說明，如果是擁有獨立權狀的車位，所有權人可以自己決定如何使用停車格，也就是如果停車格除了停汽車，另停放機車或腳踏車，依內政部函釋，停放機車、腳踏車等主要是涉及大廈空間管理，不涉及使用執照的變更；但若是屬於「法定停車位」，且大樓區分所有權人透過訂定規約，明文限制停放機車或腳踏車，就必須受規約的限制，不能停放其他車輛。若違反《公寓大廈管理條例》第15條，管委會可加以制止，經制止但不遵從，各縣市主管機關可要求回復原狀，並處4萬以上、20萬以下罰鍰，得連續處罰。