房市／新莊這生活圈　公寓與電梯大樓單坪價差不到2萬

公寓與電梯大樓單坪價差不到2萬元？新北市地政局《不動產市場季報》統計去年第四季實價登錄資料，新莊「西盛生活圈」公寓每坪均價25.7萬，電梯大樓27.6萬，價差僅1.9萬元！專家分析，因距離市中心較遠，當地房價本就較低，而公寓屋齡普遍超過40年，多半經過整修，轉手時價格拉高，才會使電梯大樓和公寓的價差較小。新北市《不動產市場季報》分析各生活圈價量資訊，其中，排除異常及特殊交易案件後，新莊「西盛生活圈」公寓交易23件，每坪均價25.7萬，華廈交易12件，每坪均價26.2萬，電梯大樓交易20件，每坪均價27.6萬。也就是說，雖然房屋型態不同，但是每坪價差在1萬元左右，甚至公寓與電梯大樓的單價僅差1.9萬，與一般狀況之下，電梯大樓價格通常都會高於公寓甚多的情況不同。信義房屋新莊民安店店長郝旺表示，西盛生活圈位於南新莊，南新莊位置比較邊陲，西盛又是南新莊的「末端」，距離捷運站比較遠，因此房價相對親民，各類型產品均價介於25萬至30萬間，也就是如果要買3房電梯大樓，總價600至900萬就有機會。之所以公寓與電梯大樓價差小，郝旺分析，當地電梯大樓本身價格就親民，而屋齡40多年的公寓，因為早年興建時，坪數多在30坪以下，單價相對會拉高一些，而且因為屋齡老舊，屋內多半經過裝潢或整修，交易轉手時價格相對提高，才會讓公寓與電梯大樓的價差縮小。郝旺也表示，雖然距離捷運站與雙北市中心比較遠，但西盛生活圈走到民安西路上，有許多公車可以到台北市或輔大，當地因為發展已久，生活機能也很成熟，例如西盛街北段靠近光華國小，多電梯大樓，南段則靠近傳統市場。而由於房價親民、機能好，西盛生活圈的購屋主力多半來自原本就居住在當地的首購族。