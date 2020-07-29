房市／低房價誘人　高雄三民區交易最熱兩條路都在鼎山

高雄市府統計今年第一季交易量，三民區交易量高居各區之冠，其中，又以鼎山生活圈內「鼎強街」、「鼎貴路」件數最多。專家分析，兩條路上近期有新建案推出，短期交易量表現突出，但即便如此，整個鼎山生活圈由於機能相當完整，鄰近巨蛋商圈但房價更為親民，確實是非常受到民眾喜愛的購屋熱區。根據高雄市府統計，三民區交易件數最高的前10個地段，第一名是「覆鼎金段覆鼎金小段（鼎強街）」，第二名則是「覆鼎金段覆鼎金一小段（鼎貴路）」。而根據「高雄實價網」，覆鼎金生活圈今年第一季的均價是16.73萬，巨蛋商圈則是24.42萬。信義房屋明誠鼎山店店長孫再生指出，鼎強街、鼎貴路靠近榮總以及文藻外語大學，近期有一些新建案推出，應是讓短期交易量表現亮眼的原因，而這兩條路屬於鼎山生活圈的範圍。孫再生指出，鼎山生活圈開發得早，居住人口密度高，也因為如此，支撐起當地的各式各樣機能。當地有榮總、義大醫院大昌院區，從國小到大學學區都很完整，區內擁有金獅湖、濕地公園、親子公園；另外，鼎山生活圈亦擁有家樂福、4家全聯、2家寶雅、3座傳統市場，也靠近國道1號鼎金交流道系統。在房價部分，當地15年內社區大樓每坪單價18至25萬，屋齡超過25年大樓則約13至18萬；透天部分，單車位透天別墅1000至1500萬，雙車位別墅1500至2500萬，若是屋齡較舊的一般透天厝，價格則在1500萬以下。