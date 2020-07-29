房市／中和最受歡迎生活圈在民德路　原來是3字頭吸睛

中和地政事務所依據實價登錄資料歸納出「3月份風雲榜」，最受歡迎生活圈在民德路。專家推測，民德路接近中和、板橋交界，由於生活機能成熟，中古大樓每坪單價3字頭，相對板橋市中心親民許多，除吸引在地人購屋，也獲不少板橋跨區客喜愛。根據地政事務所分析，中和區最受歡迎總價帶介於1500萬至2000萬間，最受歡迎單價介於32至50萬間，最受歡迎坪數介於30至40坪間。3月份最受歡迎生活圈在民德路，另外環球購物中心、員山路，以及南勢角捷運站、華夏科大一帶，也都是交易量大的生活圈。民德路、環球購物中心以及員山路都屬於「積穗員山商圈」範圍。信義房屋中和莒光店店長羅敏毓指出，目前這一區塊雖沒有捷運行經，但原本就有許多公車班次，且未來萬大線預定設中和高中站（LG08）以及莒光站（LG08A）。此外，羅敏毓也表示，由於積穗員山商圈發展已久，生活機能、學區都成熟，環球購物中心開幕後商圈機能又再加分，再加上位處板橋、中和交界，房價卻相對板橋市區、中和其他近捷運站的區塊更便宜，因此吸引不少有預算考量的在地購屋族，或是板橋跨區客。羅敏毓舉例，當地主力產品主要是屋齡10、20年以上的中古大樓，單坪價格約35、36萬左右，3房總價約1500至1600萬；公寓部分，單價穩站3字頭，若是屋況太差，也可能落到2字頭，一般來說總價約800至900萬。羅敏毓也提到，如果進一步細分積穗員山商圈的房價會發現，環球購物中心、員山路的價格比民德路略高，主要原因在於受早期建築工法影響，民德路的房屋格局、棟距，以現代購屋族眼光來看，接受度稍低。