房市／彰化光復路郵局擬改為電影院　挽救車站沒落商圈

彰化光復路郵局新建工程對外招標，若無意外將由國賓影城進駐，並力拚今年第四季動工。長期以來彰化市人休閒娛樂多仰賴台中，國賓影城若順利營運，房市專家認為，對於週邊的店面尤其餐飲、小吃，會有很強的帶動效果。中華郵政考量光復路郵局建物老舊，建於1966年，曾是彰化郵局總局，但新建工程去年招標，竟二度流標，直到近日重新招標，工程預算加上規劃設計費用約5億，比先前還高，就是希望能盡快找到廠商。據了解，若招標順利，未來將規劃興建地上6樓、地下3樓的複合式商業大樓，最大樓地板面積逾3000坪，引進影城、美食街等，且須趕在建照過期之前，力拚今年第四季動工。信義房屋彰化店店長張朝凱表示，彰化火車站商圈擁有全市唯二電影院「彰化大戲院」、「台灣大戲院」，但今年受新冠肺炎疫情影響，兩間戲院考量沒有片源，因此自5月起暫停營業，恢復營業時間還未定。至於原光復路郵局，距離火車站僅數百公尺，如果能順利開設國賓影城甚至商場，對於車站周邊的店面會有很強帶動效果。根據實價登錄資料，過去1年火車站、光復路郵局周邊無論住宅或店面的交易量都不多。張朝凱說明，目前彰化火車站周邊商圈稍有沒落跡象，以火車站前中正路上店面行情來說，每坪大約80至90萬，但過地下道之後到三民路，因為有三民市場，店面行情視面寬可達100至120萬。張朝凱表示，目前彰化最熱鬧的商圈是大埔以及彰基商圈，也因此，如果國賓影城能夠進駐，勢必帶來逛街人潮，週邊店面若做餐飲、小吃生意都會很適合。至於週邊的住宅市場，實價登錄資料亦顯示，去年中郵局旁、光復路121至150號有2棟屋齡42年透天售出，總價皆為700萬；同樣也近郵局的和平路60巷1至30號，屋齡27年公寓產品，每坪單價落在1字頭，總價介於250萬至390萬間。