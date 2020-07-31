房市／泰山十八甲重劃區　看得到3字頭房價　人氣爆棚

新北市泰山十八甲重劃區生活和交通機能完整，且擁有3字頭房價，在雙北地區相當難得，因此近年來買方需求一直高於賣方供給。由於當地正在進行的建設議題也多，房市前景佳，對於外地首購族相當具有吸引力。新北市府大力推動新泰塭仔圳重劃區開發，五股泰山輕軌可行性研究今年也獲交通部審查通過，加上泰山十八甲重劃區、明志商圈擁有親民房價、便利的生活機能，未來發展性與房市現況均佳。信義房屋泰山店專案經理李邦祁指出，十八甲重劃區應是目前泰山區最夯的交易熱區，該重劃區以公有市場為中心，市場的複合大樓內擁有小吃攤商、停車、戶政事務所、托嬰中心、圖書館，市場外還有免費接駁車可直達台北車站。十八甲重劃區內，亦有全聯、康是美等各大商店，亦與明志商圈距離不遠。李邦祁說，公有市場周邊大約有70多個社區，幾乎都是屋齡16年以內的電梯大樓，由於屋齡普遍新，且行情落在每坪30至35萬左右，對於在地或雙北其他地區的首購族別具吸引力。值得注意的是，近期預售屋建案都以38至40萬之間的價格完銷，房價受到新成屋穩定支撐。除房價、生活機能，李邦祁表示，在交通便利性部分，泰山鄰近機場捷運泰山站，若是自行開車，台一線高架橋可直接上忠孝橋，不必經過三重市區即可到台北市；另外，走國道1號、十八標可往北接內湖與汐止，亦可上五楊高架橋，往南30分鐘內抵達桃園機場。