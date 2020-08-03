房市／台南運河星鑽觀光發燒　土地新高　房價將飆3字頭

台南市地政局7月底公開標售土地，其中，中西區的中國城暨運河星鑽地區1筆1865坪土地，建商以總價逾20億得標，單坪得標價達108萬，創台南大筆公有地得標價新高；4月地政局也曾標售當地土地，同一建商以每坪約91萬、總價10.6億標下，日後將整體開發為高樓層住宅及商辦。土地價格屢創新高，房市專家推估，未來推案將在每坪30萬以上，達目前中西區「天花板」價格。地政局表示，中國城暨運河星鑽地區是台南重要觀光軸線，從新臨安橋接金華橋、河樂廣場、中正商圈、海安商圈，串聯觀光休息遊憩及水岸複合商圈發展，此次吸引5家投標，最後得標價每坪108萬，溢價率26.98%。據了解，建商預計明年取得建照，將基地整體規劃為高樓層住宅與商辦，低樓層則開放店面租售。信義房屋台南民生店專案經理葉錕良指出，中西區土地已經不多，據了解剩餘土地市府未來僅會以地上權方式招標，而非直接標售，加上此次開標的土地四面均臨路，因此不僅在地建商百慶建設出價108萬，其實第二標與百慶每平方公尺只差7元、第三標也出98萬，價格差距小，且都比4月份得標價格還高，「可見買氣非常好！」葉錕良表示，該塊土地容積率達480%，比一般住宅區200%、商業區320%還高可蓋超過30層樓，加上該建商是台南在地老字號，近日得標多筆星鑽地區土地，更可見其對區段發展的信心。他推測，未來若推出新案，開價應會在每坪30萬以上，算是中西區天花板價格。除中國城暨運河星鑽地區土地招標引注目，葉錕良也提到，近幾次南台南站副都心一帶的土地招標狀況也非常熱絡，每次只要一有土地釋出，標書一定最多。根據地政局統計，此次推出兩標住宅區土地，最後由建商分別以12.76億、12.5億得標，每坪約60至63萬，平均溢價率高達77.8%。葉錕良說，中西區是觀光區，南台南站副都心所在的東區則是文教住宅區，近年土地釋出也不多，因此一有招標更格外吸引許多建商目光。由於土地價格屢創新高，未來新推案的價格勢必也會不斷上揚。