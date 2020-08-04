房市／存款全部梭哈買房嗎？專家說母湯　這樣做才合理

台灣新冠肺炎疫情趨緩後，房市恢復熱度甚至更甚以往，有網友在Mobile01發文詢問，在如此情況下，有意買房者願把總資產多少比例拿去作為頭期款買房？房市專家指出，每個人考慮不同，但一般建議將「至少3個月的家庭月收入」留下，作為緊急預備金。網友拋出這個提問後引來熱烈討論，有網友回文表示「最多只敢拿8成」；也有網友分享自身經驗，最多將總資產30%放在房地產，30%投資股票，另40%則都是生活預備金或儲蓄險，因為擔心臨時有狀況，周轉金一定不能少；另有人認為，如果年輕、單身、年收入有超過百萬，「全部梭哈」也可以。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，雖然每個買方的考量不同，但一般會建議應留下至少3個月的家庭月收入總額，作為緊急預備金，以免有急用現金的需求時，反而被房子綁住。信義房屋文心昌平店店長謝明哲則表示，除非是資產雄厚，或是有長輩贊助的買方，否則一般自己存錢買房的人，不太會採取「all-in」全部梭哈的模式，以免臨時急需用錢，或是像今年突然爆發疫情，不少行業突然被迫休無薪假甚至裁員，手上仍需現金周轉，才較有保障。因此謝明哲建議，除非是買小坪數套房或是屋齡太老的物件，目前貸款基本上都可以貸到8成甚至9成，但無論可以貸到多高成數，買方不妨用「只貸到7成」的角度來計算留多少現金在身邊。舉例來說，買總價1000萬的房子，貸款8成可以貸800萬，也就是實際上需200萬現金，但以只貸7成來算，等於需300萬現金，因此，多的100萬，就是買方手邊應該留著備用的現金。