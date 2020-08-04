房市／安平房租全台南最高　原來是這群人在租

政大信義不動產研究發展中心《2020房地產年鑑》統計去年台南各行政區房租行情，安平區整層住家平均月租金是唯一一區超過2萬元。房仲指出，安平區新大樓整層出租幾乎都要2萬元以上，最多可到4萬元左右，就連中古屋經裝潢、附設家具家電後，亦能租到近2萬元；雖房租高昂，仍吸引南科工作的高階主管、外派職員租屋，也有不少年輕人願意承租。根據《2020房地產年鑑》，安平區2019年整層住家平均月租金20063元，是各區最高，也是唯一超過2萬元的區域，其餘包括獨立套房、分租套房的平均月租金，安平也是各區最高。另根據實價登錄統計今年1至5月資料，扣除店面租賃後，安平區住宅月租金最高的兩筆均是4萬元，分別在慶平路、育平五街。信義房屋安平店主任李進富指出，安平新推案大樓的房價逐年攀升，連帶讓租金行情也提高，一般來說，只要是新大樓整層出租，月租金都在2萬元以上，但仍吸引不少喜愛住「新房」的年輕族群。這類租客的特色就是還未存到自備款，卻又不想犧牲生活品質，甚至追求完整的公設、優良的社區品質，因此願意月花2萬元以上租新屋。除新大樓外，李進富說，也有不少人選擇先以較低總價購入老公寓或中古屋，另花錢裝潢、添購家具家電，如此一來房租也能從原本1萬至1.5萬提高至2萬元左右，因室內裝修得十分舒適，同樣能吸引年輕租屋族。李進富也觀察到，除年輕人願砸錢租屋，亦有不少南科外商公司高階主管、外派人員到安平租屋，首選坪數大、社區佳，並附設裝潢、家電、家具的大樓。這類客群預算更高，可以到3萬甚至4萬元，雖與北部縣市相比不算太高，但幾乎已是安平房租的「天花板」價格。李進富表示，安平近年有許多新建案推出，由於總價高，在地人不一定埋單，倒是不少置產客考量租屋市場頗為穩定，乾脆買來收租，一般來說，都會有2%到4%的投報率。