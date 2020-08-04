房市／高雄文山特區新案上看3字頭　首購族往隔鄰跑

高雄市文山特區位處三民、鳳山區交界，屋齡較新，居住環境佳，近年中古屋價格穩站2字頭，新推案更上看3字頭，吸引不少醫師、律師等較高資產族群居住；預算有限的首購族喜愛文山特區環境卻又負擔不起房價，不少人會轉往鄰近多1字頭首購宅的華鳳特區購屋。事實上，高雄市地政局土地開發處資料顯示，緊鄰文山特區是「鳳青重劃區」，呈狹長型，最西至青年路二段，最東到山子頂排水溝渠，南北以鳳山熱帶園藝試驗所、文龍東路南側為界；沿文龍東路，則是「華鳳特區」，距離文山特區騎機車約10到15分鐘。但信義房屋鳳山文山店店長莊麗蓉說，當地人統稱這一區塊均叫華鳳特區，唯近期有建商積極在熱帶園藝試驗所一帶推案，主打可看見55.88公頃綠地，鳳青重劃區的名詞才又被提起。莊麗蓉表示，扣除熱帶園藝試驗所第一排景觀宅價格較高，華鳳特區仍以屋齡5至10年以內，1字頭首購大樓為主力產品。信義房屋鳳山文山店專案經理王馥華進一步說明，文山特區是青年路二段、建國路三段、澄清路所圍範圍，區內約4年前1000萬內還能買到3房平面車位產品，如今同類型需1200萬以上，漲幅明顯，因此不少首購族轉往鄰近區域找房，其中，華鳳特區部分大樓單坪價格僅需16萬上下，至多不超過20萬，成為首選。王馥華觀察，由於不少首購族陸續移入，華鳳特區全新店面已有單坪破百萬的行情，比3、4年前僅50萬左右翻倍成長，可見發展越來越熱絡。而根據高市地政局統計2019年全年鳳山交易最熱絡街道，排名第一的北賢街，也是位於此區。值得注意的是，需求高連帶拉抬房價，莊麗蓉舉例，近期成交華鳳特區一件2房沒有車位的物件，單價達17萬，在土地取得成本、建築成本雙雙高漲下，當地1字頭物件可能也會越來越少。