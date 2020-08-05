房市／八德交通利多不停　1字頭可見　網路買方積極湧進

桃園市政府日前宣布打通桃園和八德重要幹道「延平路」，更是八德區之交通大動脈，此一交通建設利多，再加上住宅平均交易行情仍在1字頭，即便是疫情趨緩，網路買方仍持續增長，依桃園市政府地政局統計資料，八德今年7月房屋交易量較上月成長20%。為提升八德整體生活品質，政府積極於八德推動重要建設，桃園捷運綠線工程如火如荼展開，紓解桃園與八德往返塞車問題，更打通了延平路與和平路。桃園市長鄭文燦表示，因應桃園及八德道路系統龐大之交通需求，市府規劃桃園區延平路穿越國道2號打通至八德區桃46線和平路，工程分為三期施作。另桃園捷運綠線已全面動工，延平路打通至和平路，將成為捷運綠線施工期間重要的南北替代道路，3期工程完工後，可有效紓緩桃園、八德塞車狀況。信義房屋八德大和店店長劉邦儀分析指出，桃園到八德交通道路主要仰賴介壽路和桃鶯路，延平路至和平路的打通是區域重要建設發展，將可望紓解桃園與八德塞車問題。由於八德重要交通建設不斷，加上平均房價仍在1字頭，房市表現熱絡。劉邦儀指出，買氣高漲，八德中古屋市場庫存遞減，致使價格出現微幅上升。根據八德區地政事務所公布最新房價行情，5月大樓交易平均單價為17.11萬元，較去年同期微幅成長0.5%。劉邦儀更觀察到，今年初受到新冠疫情影響，網路看房買房者大幅增加，雖然解封，在八德網路買方卻未見減少，仍有持續增長的趨勢。依信義房屋數位流程發展部統計，證實八德區的網路買方仍在成長中，今年7月與1月相比，呈倍數成長。