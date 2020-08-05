房市／數據說話　房市熱度不假　專家：資金氾濫

國際疫情仍嚴峻，國內游資往房市流動，信義房屋企研室公布今年第二季房價指數，桃園、新竹和高雄均創歷史新高紀錄。景文科技大學財務金融系副教授章定煊指出，市場資金氾濫，會往實質市場跑，於是造就房地產榮景再現。新冠肺炎在今年初席捲全球，國內疫情嚴峻，導致房市旺季遞延，據信義房屋企研公布今年第二季房價指數，桃園、新竹和高雄創新高外，台中也創歷史次高。其中，新竹和高雄今年第二季房價年增率更分別成長9.01%和7.77%，幅度最大。信義房屋不動產企研室分析表示，央行低利政策意在提振經濟，使資金湧出，又因2008年全球金融海嘯後，衍生性金融商品讓人避之唯恐不及，大量熱錢湧入股市和房市。信義房屋企研室認為，目前這波房市熱潮與1987年解除大部分外匯管制，吸納大量熱錢流入台灣，造就一波房地產榮景相仿，但在1989年後，央行接連升息14後，國內房市也快速降溫。不過，信義房屋企研室研判，目前國內現階段經濟情況，並無升息的空間。「置產客熱情捧場、自住客含淚買單」章定煊指出，低利率讓熱錢湧入房地產，因剛性需求者不會追高，因此，這波漲勢主因來自於置產客進場。不過，所幸投資客還沒大量進入，否則房市會跟經濟面更加脫鉤。章定煊說明，不僅是國內，其實在美國即便是疫情仍嚴峻，房價指數仍再往上飆，可見資金都往風險低的房市。下半年國內疫情重捲風險仍高，章定煊認為，並不影響資金進入房市，因此今年下半年房價恐會持續升高。