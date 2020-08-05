房市／自住、置產客併進台中　西屯區這兩類產品交易變多

台中市地政局統計各月交易移轉棟數資料，北屯的交易量經常位居全市之冠，不過，今年7月全市交易王寶座卻換人坐，以西屯565棟最多，其次才是北屯526棟。房市專家分析，西屯近期有兩類產品交易熱絡，一種是2000至3000萬以上較高總價產品，另一種則是中科附近的住宅，受自住與置產客喜愛。信義房屋中科國安店店長洪振祐表示，西屯區交易量超越北屯，推測是因今年初房市受到新冠肺炎疫情衝擊，買盤遞延所致，且西屯由於總價平均比北屯高，買方猶豫期相對較長，因此買氣直到近期才反映出來。洪振祐觀察，近期西屯區交易熱絡的產品，剛性自住需求約占一半，另外一半則是置產客戶，包括因定存利率不到1%，定存族轉換投資方式，以及在國際情勢影響下，將資金轉回台灣，格外鎖定土地、店面等商用不動產的高資產客戶。以中科一帶為例，洪振祐說，當地無論房屋買賣或租賃，都受中科就業族群支撐，其中不少人是先租屋幾年，存到頭期款後轉而買房。因此除自住客外，由於租屋需求也高，吸引不少置產收租客戶，921震後3房大樓產品，總價約1000至1300萬，月租可收2.5萬至3萬元，2房產品總價約800至100萬，月租約1.5萬至2萬；至於屋齡20年以上中古3房，總價約600至800萬，月租則約1.8萬至2萬，投報率均有約3%至3.5%。西屯交易移轉棟數超越北屯，信義房屋逢甲黎明店店長鄭家畯則分析可能有幾項原因。第一，近期有新建案交屋；第二，房貸利率低、房價合理，中科一帶吸引自住或置產客，交易熱絡；第三，過去西屯2000至3000萬以上高總價產品去化速度較慢，但近期七期、十二期的成交變快，主要都是置產客考量股市可能已在高點，因此將資金投入相對穩健的房地產市場。