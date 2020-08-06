房市／基隆要鐵路還是輕軌引話題　低房價才是吸北客魅力

據規劃，基隆輕軌約19公里，沿線將設南港展覽館、樟樹灣、汐科、汐止、五堵、北五堵、六堵、七堵、八堵、三坑、基隆、旅運智慧大樓等12站，不過，因路廊幅度關係，八堵至基隆只能允許台鐵或輕軌其中一種行經，因而不排除台鐵讓路給輕軌，鐵道局預計9月將此綜合規畫報告提報給交通部。
方案一出，不少基隆居民直呼不妥；更甚者，若台鐵不能再直通台北火車站，是否可能影響民眾日後到基隆購屋意願？住商不動產基隆廟口加盟店店東連勝雄坦言，過去搭台鐵直達台北車站，若以後須先搭輕軌再轉乘，勢必相當不習慣，轉乘亦可能拉長通勤時間，更不用說年長者要適應新路線。不過，若就房市角度來看，應不至於會產生購屋的抗性。
連勝雄進一步說明，過去搭火車往返基隆與台北的學生與上班族，大約3萬多人，城際公車上路後達到分流效果，如今單純依靠火車通勤的人數約1萬多人，主要是基隆火車站周邊的中山區、仁愛區、信義區以及部分中正區居民，至於安樂區、暖暖區的居民，本來就是到八堵等站搭乘台鐵。
連勝雄說，想要買進基隆的購屋族，雙北客比例高，對於這類購屋族來說，捷運、輕軌轉乘在雙北市中心屬於常態，較不會過於排斥；最重要的是，基隆房價相對雙北市中心親民，例如老公寓3房300萬能買到，大樓產品則視屋齡、地點，400萬至1000萬出頭都有，價格因素還是很吸引人之下，仍能吸引購屋族青睞。