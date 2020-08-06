房市／天龍國房市回神　文山區不只自住客　置產客也來了

台北市地政局公布7月份交易移轉棟數資料，12行政區的移轉棟數均比上個月增加，月增率全面正成長；與去年同期相較，則有文山、萬華、士林3區年增率正成長，其中又以文山區達36%最高。
信義房屋文山政大店店長趙志瑋表示，文山區的特色是「非常適合自住」，因為每人可享有的公園綠地面積大、學區與生活機能完備，交通方面則擁有捷運文湖線與信義快速道路。此外，文山區分木柵與景美，木柵地區房價相對北市其他區域低，甚至與新北市第一圈如板橋、永和、新店差不多。
趙志瑋說，正是因為擁有北市門牌但房價相對低，即使疫情當頭，文山區交易狀況並未受到太大影響，因為自住需求仍很強勁。值得注意的是，這幾個月來由於需求持續維持熱絡，買方追價意願也提高，例如一處屋齡20年左右社區，去年成交價大約都在48至50萬，但今年至今5戶左右成交，卻都在50萬以上。
除自住客之外，趙志瑋另提到，房地合一稅上路後，文山區就比較少置產客，但近期有開始增加，推測是因目前利率低，文山區房價相對北市各區也較低，而房地產市場相對股市等投資標的又更穩健，因此才吸引置產客進場。他分析，由於文山區有政治大學和世新大學兩所大學，學生租屋需求穩定，素質相對單純，因此學校附近公寓或大樓，成為置產客首選標的。