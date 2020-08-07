房市／高捷三多商圈站議題熱　人氣衝第一

信義房屋根據高雄捷運紅、橘線今年1到5月實價登錄資料，統計捷運站周邊半徑700公尺範圍的住宅交易記錄，捷運三多商圈站182筆住宅成交，所有站點中最多。信義房屋三多捷運店店長楊景淵認為，主要和站點所在的位置有關，該站受惠亞洲新灣區發展，附近公共建設多元，包含高雄展覽館、高雄市圖總館、流行音樂中心、港埠旅運中心及環狀輕軌第1階段等陸續完工啟用。
此外，捷運三多商圈站位於苓雅、前鎮區交界，周邊是著名的三多商圈，早期只有新光三越在此進駐，85國際廣場大樓落成後，吸引SOGO及大遠百來此展店，使得該站周圍200多公尺範圍的三多路上，就出現國內3家大型百貨公司，成為南台灣的著名的百貨大道，附近還有寶雅、全聯及苓雅自強夜市等生活機能發達。
針對捷運三多商圈站的房市交易熱度，楊景淵指出，因百貨公司的消費機能充裕，商圈內地價行情屢創新高，讓三多商圈接連穩坐高雄地王寶座，且近年來建商搶進，商圈內新推案不斷，吸引不少購屋族群，目前站點附近預售屋開價上看3字頭或是更高，以置產型的民眾詢問為大宗，屋齡5年內的新成屋，單價也要25到30萬元。
楊景淵認為話題性及未來發展，致使三多商圈仍受到當地購屋族關注，但面對新案高單價，多半還是會選擇離捷運站近，或商圈內的屋齡較高的產品，像是屋齡10年左右的新古屋，單價就在20到23萬上下；站點周邊如正三多路或中山路一帶，屋齡超過20年的社區大樓，這類型的產品公設比低，每坪約14到16萬元的行情。