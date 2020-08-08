房市／不是貴就是好！一次公開挑床撇步

床的軟硬度與個人體型及睡眠習慣息息相關，每人的身高、體重、身體狀況、及睡眠習慣都不相同，價錢昂貴的床墊不代表一定舒適，在選軟硬的問題上則是適合自己才是最重要，如何得知什麼樣的軟硬度適合自己?信義居家建議，在挑選床墊應該親自試躺至少5分鐘，正躺與側躺都要試，感受床墊是否與身體服貼，尤其是腰部是否有得到支撐，且切記一次不超過3種床墊，避免測試太多，讓身體感覺產生混亂。
信義居家表示，一般常見的床墊材質有乳膠、彈簧和獨立筒，若是喜歡較硬的床墊則可選擇彈簧床墊，彈簧床墊透氣性佳、且抗衝擊性強，彈簧是床墊最重要的核心；獨立筒床墊則彈簧個別獨立，在接觸身體時，能夠順應人體曲線，平均分擔、支撐各個部位。
喜歡較軟的床墊則可選擇乳膠床墊，天然乳膠表面有透氣孔，防潮和透氣性都很強，且為均壓材質的特性，能平均分散人體對床墊的壓力，讓肌肉、血液循環及脊椎弧度維持在最佳狀態。
若追求涼感，信義居家指出，可選擇內材採用特殊涼感膠棉的床墊，能快速排出睡眠時多於的熱氣，又稱親水性涼爽記憶棉，有別傳統一般泡棉無法快速吸收人體溼氣，涼感膠棉即使在冬天也能恆溫。
信義居家強調，最重要的是購買時，一定要慎選符合相關認證規範的床墊品牌，才可避免在睡眠中吸入有害人體的化學物質，確保健康無毒。床墊需要定時翻轉，以免長期因固定重量變形。另外，台灣氣候溫熱潮溼，建議容易有呼吸道問題的民眾可以考慮找專業的廠商定期清洗，將不易去除的黴菌、塵螨、污漬徹底洗淨，才能真正睡得安心又舒適。