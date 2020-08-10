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房市／疫情讓旅居海外返國　員林透天屢破高價

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-10 08:30:00

▲彰化縣受鐵路高架化、捷運議題支撐，地價上揚，其中又以員林漲幅最多。（圖／NOWnews資料照片）
▲彰化縣受鐵路高架化、捷運議題支撐，地價上揚，其中又以員林漲幅最多。（圖／NOWnews資料照片）
內政部地政司發布最新一期都市地價指數，其中，員林市地價指數上漲0.9%，主要是184公頃市地重劃區內新透天，以及山腳路周邊中古屋帶動整體交易量增，不動產成交價格也微漲。在地房仲指出，重劃區內新透天總價破1800萬，原本購買主力是在地人及鄰近鄉鎮買方，今年疫情爆發，更有不少旅居國外多年的人返回老家定居。

該報告指出，彰化縣受惠於鐵路高架、捷運路網等建設題材發酵，縣內計畫道路陸續完工通車，使不動產價格有支撐性，地價總指數較上期上漲0.51%，其中以員林市上漲0.9%最多。員林的住宅區交易集中在184公頃市地重劃區內，包括溝皂街、員林大道的建案，帶動地價與整體不動產成交價上漲，山腳路周邊也有中古屋成交，整體交易量也增加。

住商不動產彰化員林加盟店店東江建德表示，員林以火車站一帶為市中心，184公頃重劃區距離火車站約3公里，2013年重劃配地完成至今約7年左右，吸引不少外縣市建商來此插旗推案。由於多興建電梯別墅，並主打公園綠地、都市街廓整齊，總價超過1800萬。

而今年上半年實價登錄資料亦顯示，員林市交易總價最高是在近火車站，至善街上一棟30年透天，交易價格6500萬，交易總價3000萬以上透天也有3筆，除中山南路上是屋齡35年透天，交易總價3980萬，另橋愛二街、員林大道六段均是屋齡3年以內新透天，交易總價分別為3400萬、3200萬。

江建德表示，自重劃區建案開始推出後，帶動員林房價逐年往上漲，原以為今年爆發疫情，房價會有所修正，沒想到成交量反而增加，價格也沒有跌。他認為，主因在於在地人和鄰近區域民眾原本就有購屋需求，疫情爆發後，台灣控制相對得宜，又有健保與完善醫療資源，不少旅外多年的人紛紛返台。

關鍵字

實價登錄 鐵路高架 員林 山腳路 重劃區

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