房市／疫情讓旅居海外返國　員林透天屢破高價

該報告指出，彰化縣受惠於鐵路高架、捷運路網等建設題材發酵，縣內計畫道路陸續完工通車，使不動產價格有支撐性，地價總指數較上期上漲0.51%，其中以員林市上漲0.9%最多。員林的住宅區交易集中在184公頃市地重劃區內，包括溝皂街、員林大道的建案，帶動地價與整體不動產成交價上漲，山腳路周邊也有中古屋成交，整體交易量也增加。
住商不動產彰化員林加盟店店東江建德表示，員林以火車站一帶為市中心，184公頃重劃區距離火車站約3公里，2013年重劃配地完成至今約7年左右，吸引不少外縣市建商來此插旗推案。由於多興建電梯別墅，並主打公園綠地、都市街廓整齊，總價超過1800萬。
而今年上半年實價登錄資料亦顯示，員林市交易總價最高是在近火車站，至善街上一棟30年透天，交易價格6500萬，交易總價3000萬以上透天也有3筆，除中山南路上是屋齡35年透天，交易總價3980萬，另橋愛二街、員林大道六段均是屋齡3年以內新透天，交易總價分別為3400萬、3200萬。
江建德表示，自重劃區建案開始推出後，帶動員林房價逐年往上漲，原以為今年爆發疫情，房價會有所修正，沒想到成交量反而增加，價格也沒有跌。他認為，主因在於在地人和鄰近區域民眾原本就有購屋需求，疫情爆發後，台灣控制相對得宜，又有健保與完善醫療資源，不少旅外多年的人紛紛返台。