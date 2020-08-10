房市／樹林火車站旁將蓋國際級酒店　為房市注入活水

新北市府與業者確定將在樹林火車站旁興建大型飯店，據資料，飯店選址的地點原本規劃作為商場用途，且也已取得建照，但因看好疫情趨緩後，新北市觀光產業的動能，因此擬變更建照，改為興建地上12層、地下4層的旅館。
信義房屋土城裕民店店長潘奕豪指出，擬興建飯店的土地，原本開設金石堂書店，但前幾年建商整合、收購土地，金石堂因而熄燈，原本地方上都以為將改建為住宅大樓，未料最後是興建飯店。
潘奕豪分析，之所以建設飯店的原因有二，首先，樹林一帶多中小企業，但過去因為缺乏國際級飯店，洽公的商務客若想要求住宿品質，多只能往板橋府中一帶投宿，興建飯店後，無論商務客或觀光客，都能留在樹林；第二，樹林的土地價格相較鄰近板橋、土城低，三峽區又較偏向傳統住宅區，因此考量成本與區域特色，國際級飯店才會落腳此處。飯店完工後，商務客、觀光客能活絡周邊商圈發展，對於周邊房市發展也會有加乘效果。
根據地政事務所統計實價登錄資料，樹林火車站周邊大樓每坪單價29.3萬，屋齡3年內大樓則約33.7萬。潘奕豪說，相較鄰近的板橋、土城、新莊等地，房價都站穩4字頭，但樹林目前仍找得到2字頭產品。
內政部公布都市地價指數亦指出，樹林區地價指數較上期上漲0.76%，主要因火車站、北大特區周邊交通便利且生活機能完善，加上大型影城、商場、樹林藝文綜合行政大樓陸續營運，2028年還會有捷運萬大線二期通車，因而帶動地價，顯見多元的建設發展，對於當地房地價格確能有所拉抬。