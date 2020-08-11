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房市／基隆七堵沒想像中便宜　與淡水、三峽相當

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 08:00:00

▲基隆七堵區因位置與交通機能仍構成吸引雙北客的誘因。（圖／NOWnews資料照片）
▲基隆七堵區因位置與交通機能仍構成吸引雙北客的誘因。（圖／NOWnews資料照片）
雙北市中心房價高昂，扛不住的購屋族紛紛往外圍找房，但其實基隆七堵區的房價也沒想像中便宜，無論中古屋或新成屋房價都在2字頭以上，因其挾有鐵路的交通優勢。

根據信義房屋企研室統計各鄉鎮市區實價登錄資料，2019年基隆各區大樓、華廈平均單價以七堵區21.06萬最高，其次則是仁愛區20.73萬。住商不動產基隆廟口加盟店店東連勝雄指出，七堵在基隆算是較為特殊的區域，有火車站，且經五堵、汐止兩大站後，就到南港站，當地另有兩個交流道，可說是基隆距離雙北最近的區塊，交通相當便捷，生活機能亦完整。

內政部地政司最新一期都市地價指數也顯示，基隆七堵區較上期上漲0.47%，住宅區部分以百福社區、七堵市區、東新街及泰安路一段最為熱絡，主要原因是鄰近雙北市，交通便捷且生活機能成熟，且以價格優勢吸引雙北通勤族，新建案亦陸續推出，帶動當地行情，更讓地價上漲。

依據今年1至6月實價登錄資料，七堵的「百七街」一棟屋齡36年透天以4895萬售出；大樓與華廈交易單價最高則在「百二街」一戶40年公寓，單價33萬，交易總價則為850萬。

連勝雄進一步說明，除近七堵火車站的七堵市區外，泰安路、東新街一帶位於火車站後方，原本是山坡地保育區，變更後成為「六期重劃區」，為低密度住宅區，有不少低樓層大樓或透天；百七街、百二街屬百福社區，接近汐止因而拉高房價，至於出現近5000萬透天，推測是因近黃昏市場，可做店面使用。

七堵房價達2字頭，不輸新北市三峽或淡水等處，連勝雄說，如果要找1字頭，只剩下舊公寓4、5樓，或是近山區的位置才有可能。

關鍵字

七堵區 淡水 雙北 基隆 三峽

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