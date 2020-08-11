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房市／置產客鎖定低總價　高雄老公寓交易不減反增

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 08:30:00

▲高雄市府統計今年上半年公寓交易移轉棟數最多的行政區，三民區居冠。（圖／NOWnews資料照片）
▲高雄市府統計今年上半年公寓交易移轉棟數最多的行政區，三民區居冠。（圖／NOWnews資料照片）
政大信義不動產研究發展中心《2020房地產年鑑》彙整高雄市歷年各類產品成交比例，公寓2019年的成交比例占所有成屋8.7%，是2001年以來新高；不只如此，六都之中僅高雄市的公寓成交比例呈增加趨勢，其餘縣市多半持平，雙北甚至在近20年中，公寓的成交比例幾近「砍半」。而根據高雄市地政局統計，今年上半年公寓交易移轉棟數最多的行政區，依序是三民、鳳山、苓雅區。

信義房屋鳳山文山店專案經理王馥華指出，市中心三民、鳳山等區域發展較早，多是蓋透天，方正完整的建地少，建商取得土地的成本較高，加上建築成本也逐年提升，新成屋價格屢創新高，連帶拉抬中古大樓、華廈。以鳳山的文山特區為例，3、4年前當地1000萬內可買3房平面車位產品，如今要1200萬以上；華鳳特區知名建商所推的3房平車產品，3、4年前約600至700萬，如今則要800萬以上，等於5年之內出現2、300萬漲幅。

因為如此，王馥華說，預算有限的購屋族若仍想住在市中心，只好選擇屋齡最舊的公寓，使高雄的公寓成交比例越來越高。

王馥華表示，公寓產品有其優缺點，最大的抗性在於沒有附車位、屋齡老較難貸款等，不過，因公寓總價多半都低於600萬，且目前社區大樓管理費已從早期每坪30至40元，漲到60甚至70元，公寓卻可省下管理費，及公設比低，是吸引買方的主因。一般來說，只要是屋況不錯、地點佳的公寓產品，詢問度都不錯，除自住客外，也會有置產客買來裝潢再出租。

信義房屋後驛店專案經理段展綦則分析，透天釋出量、交易量減少，大樓產品也不便宜，因此不少置產客將眼光瞄準屋齡30、40年以上的公寓，以200至350萬低價買下公寓後，加以翻新裝修，只要轉手價格在400萬內，仍能吸引不少預算有限、手邊現金較不足的購屋族埋單，因為不只總價相對低，也不必再另花40、50萬現金翻修。由於有這類型客戶支撐，使公寓的交易量占比仍相當穩定。

關鍵字

地政局 鳳山 置產客 2020房地產年鑑 高雄市

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