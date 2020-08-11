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房市／暫緩重劃區新交通優勢　北土城將新闢交流道

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 18:30:00

▲行政院拍板將新闢北土城交流道，可望紓解當地車潮。（圖／NOWnews資料照片）
▲行政院拍板將新闢北土城交流道，可望紓解當地車潮。（圖／NOWnews資料照片）
行政院拍板將在國道三號中和交流道、土城交流道間，新闢「北土城交流道」，若用地取得順利，預計2027年完工。專家指出，土城、中和交流道車流量大，隨著土城重劃區發展日趨成熟，人口會越來越多，新闢交流道可望緩解塞車問題；此外，原本土城就有國道、快速道路及捷運，新闢交流道後，又添加分利多。

行政院長蘇貞昌日前宣布核定「北土城交流道工程可行性研究」，由於國道三號中和／板橋、土城交流道素有塞車問題，依2019年資料，土城交流道每日交通量6萬2700量，是國道三號第一名，2017至2018年則是中和交流道交通量6萬輛居全國之冠。因此，北土城交流道（39.8K）預計設置於中和交流道（35K）和土城交流道（42K）之間，讓駕駛可於金城路匝道進出國道。只要用地取得順利，該工程預計2027年底即可完工。

信義房屋土城重劃店店長陳威廷指出，新闢北土城交流道，對當地房市肯定是加分。他說明，中和與土城交流道車流量最大，但目前土城居民若要上國道，就是從這兩條交流道，尤其土城居住人口最密集的捷運海山站一帶，多半都得先往南上土城交流道後，才能再往北進台北市區，如能在兩交流道之間新闢交流道，可望紓解車潮。

陳威廷表示，三峽北大特區與林口發展越來越成熟後，也新設了交流道；而北土城交流道完工後，土城地區除國道外，等於擁有台65線快速道路、捷運板南線，未來還會有捷運萬大線，交通機能會比林口以及北大特區更佳。

陳威廷說，土城重劃區公園、醫院都陸續完工，後續就是等待建案完工、各類商店等生活機能逐步發展，當地平均交易單價大約40至45萬左右。

關鍵字

北土城交流道 北土城交流道工程可行性研究 國道三號 中和交流道 土城重劃區公園

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