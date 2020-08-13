房市／將有雙捷運圍繞　中和這條路發展潛力最強

信義房屋中和店店長陳威瑜指出，中山路二段、尤其大潤發一帶的房屋產品，原本保值性就高，而且還具有相當強的發展潛力，主要原因是「距離永和及台北市近」、「雙捷運」、「未來可能有都更機會」等三大因素。
首先，中永和交界處的中山路二段一帶，無論從華中橋到萬華區，或是走中正橋直接到中正區。此外，該路段與永和「仁愛特區」距離在1公里以內，步行、騎車或是搭公車，都能抵達比漾廣場、仁愛公園、永平國小學區，再加上中山路二段本身就大賣場林立，生活機能相當完備。
其次，環狀線甫通車，在中山路二段、景平路口已有中和站，施工中的萬大線一期，進入新北市之後，先在永平國小側設站，接著沿中山路二段，在中和站與環狀線交會。
第三，陳威瑜指出，中山路二段、大潤發一帶多老舊公寓，近年來建商看準有捷運通過、生活機能佳，陸續找當地居民討論都更議題。
陳威瑜表示，目前當地主力產品，其一是屋齡20年以上大樓華廈，單價約38至42萬；少數10年內大樓，2房總價約1200至1300、3房約1500至1600萬。公寓也是移轉量大宗，部分國泰建設蓋的老公寓可賣4字頭，但整體來說，當地公寓無論坪數或屋況，「天花板」就是1000萬左右，一旦超過千萬，詢問度就會大大降低。