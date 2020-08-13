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房市／南科人買進來　台南善化透天拼命蓋

財經中心／綜合報導
calendar_today2020-08-13 18:00:00

▲善化LM特區的購屋需求，即使疫情期間仍未受太大影響。（圖／住商不動產提供）
▲善化LM特區的購屋需求，即使疫情期間仍未受太大影響。（圖／住商不動產提供）
據統計，善化7月份透天開工戶數居全台南各區之冠，不僅如此，在地房仲業者更觀察到，受南科帶動，善化交易價量自2011年起就緩步推升，今年上半年雖逢疫情干擾，仍未影響當地房市，甚至受房貸利率低、國際情勢影響，外地客、南科工作族群兩類買方看準南科的發展性及未來性，選擇積極出手。

台南市大台南不動產開發商業同業公會統計各區申報開工戶數，安南區一向是透天開工量最多的區域，7月份透天開工量卻是善化區126戶居冠。

住商不動產善化南科店協理楊欣崇指出，開工量大，代表建商認為該區後勢看好，才會致力取得土地並推案。以南科周邊區域來說，安南區透天開工量經常居冠，永康則是大樓開工量最多，主要是因轄區範圍大且有重劃區，建商取得土地較容易，反觀南科第一圈的善化、新市、安定則因較少重劃區，開工量較少。

不過，楊欣崇說，善化LM特區有建商取得土地，7月份開工戶數因而多過安南區，繼LM特區後的FG特區也正在進行區段徵收，預計4年後開始推案發展，加上近期也有建商在新市取得萬坪建地，兩地發展值得期待。

他進一步說明，由於有南科這個「基本題材」加持，善化房市交易熱度自2011年以來逐年緩步提升，今年疫情期間也未受太大影響，反而房貸利率低、國際情勢致資金回流台灣等因素，更激勵預算充足的外地客，以及南科工作族群在南科一帶購屋，亦吸引建商積極尋覓土地。

楊欣崇也說，由於土地取得成本越來越高，LM特區大樓產品比例幾乎已快比透天高。房價行情方面，新成屋大樓2房單價介於16至22萬，含車位總價600萬內；若是透天產品，視地點而有價格的差異，LM特區內約950至1200萬，舊市區1100至1500萬，若位置偏郊區則約800至1000萬左右。

關鍵字

南科 LM特區 台南善化 透天 房價

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