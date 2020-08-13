房市／享免稅！房屋所有權移轉登記　30天內需申報

房地合一課徵所得稅制度自2016年起開始實施，於2016年後取得的房地分別依持有時間所課徵稅賦自15%至45%。政府鼓勵長期持有，則同時制訂減免和重購退稅等優惠。
所謂的減免優惠，信義代書指出，為鼓勵自用，只要出售2016年後取得的房地，並且符合所得稅第4條之5有關自住房地的要件，就能享有免稅所得400萬元及稅率10%之租稅優惠。
依所得稅法規定，若符合以下條件，售屋後獲利所得400萬元以內免納所得稅，超過400萬元部分按最低稅率10%課徵所得稅，包括1.個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年。2.交易前6年內，無出租、供營業或執行業務使用。3.個人與其配偶及未成年子女於交易前6年內未曾適用自住房地租稅優惠規定。
由於仍有不少民眾不理解向政府提出疑問，日前高雄市國稅局更舉例說明，李小姐2016年4月1日購入A自住房地，取得成本1,200萬元，如滿6年後以售價2,000萬元出售，取得、改良及移轉費用200萬元，土地漲價總數額100萬元，且符合自住房地優惠適用條件，其應納稅額計算如下： 房地交易所得600萬元=房地成交價額2,000萬元-取得成本1,200萬元-費用200萬元。
課稅所得100萬=(房地交易所得600萬元-土地漲價總數額100萬元-自用房地免稅額400萬元)×10％=應納稅額10萬元
信義代書提醒，為享該項優惠，應檢附相關證明文件併同所有權移轉登記次日起算30日內申報，並且6年內只能適用一次。