房市／幫單親女童傳愛給媽媽　當秘書25年獲服務天使獎

1995年大學畢業後，陳素名即進入信義房屋任職，秘書一職在信義房屋分店中重要性高，擔任同仁後盾，同時負擔行政工作，也要協助社區服務工作。
初進公司的第一家分店店長對陳素名影響很大，教導她用同理心去服務顧客及記住公司的企業理念「先義後利、說到做到」、「取之於社會，用之於社會」，她謹記該名店長的話且努力實踐成為一位有溫度的人，不僅服務同仁，更將該精神帶進社區服務中。
「這是一份能傳遞幸福的工作」細數25年來，讓她印象最深刻就是幫助一名單親家庭的女童。
有一年分店在校園舉辦母親節活動，幫孩子將感恩卡片寄給媽媽，陳素名在活動現場看到一名小女孩站在場上觀望，卻遲遲不敢向前拿取卡片，她見狀走向這名小女孩，得知該名女童爸媽離異後，她與爸爸同住，想寄卡片給媽媽卻不知道住址，陳素名當下留了手機號碼給對方，並且告訴小女孩可向大人詢問媽媽住址，她再協助將卡片寄給媽媽。
後來接到小女孩電話後，陳素名不僅將卡片寄出，她甚至請同仁幫忙送康乃馨到小女孩的媽媽家，協助女童將思念之情傳遞給分居的媽媽。
秉持這份服務的心，陳素名積極參與公司舉辦的社區服務和志工活動，有鑑於她在工作獲得成就感，其實早期家人曾因她需輪值假日上班，業務年底簽約拼獎項時，幫忙核算業績結算直至跨年，對她有所抱怨，但家人加入了解信義房屋以人為本的經營理念後，轉為支持她。
任職甫滿25年，獲得服務天使這項殊榮，陳素名比喻自己如同RPG遊戲裡的角色，在信義房屋不斷解鎖成就，帶給她五項技能，包含正向思考、人生理念、電腦能力、不動產專業及客戶感動服務，未來在工作崗位上，依舊期許自己永遠做的比顧客期待更多。
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