房市／新莊這個生活圈被三條捷運包圍　中古大樓3字頭

官方報告指出，新莊是今年第一季交易最熱絡的行政區，交易量占全市9.88%，且特別集中在幸福榮富昌隆生活圈，主要是因生活機能成熟，自住需求高，形成房市支撐基礎。幸福榮富昌隆生活圈是由中原路、幸福路、中環路、思源路所圍成的區域，當地大樓平均單價37.4萬。
信義房屋幸福捷運店主任陳逸勳表示，捷運環狀線通車後，新莊地區成為機場捷運、環狀線、中和新蘆線三條捷運交會的地區，其中，幸福捷運站周邊因每坪單價大約落在40至46萬，吸引來自雙和、板橋，甚至台北市的買方購屋。
屬於舊市區的昌隆與榮富生活圈，昌隆國小一帶電梯大樓屋齡20年上下，依屋齡、社區品質，單價介於30至40萬之間；榮富國小則算是明星學區，周邊華廈與大樓單價約35至40萬，知名的造鎮式社區「歐洲村」也在該生活圈內。陳逸勳說，由於擁有學區以及舊市區的成熟機能，當地的交易量一向也很穩定。
陳逸勳表示，三條捷運交會、生活機能成熟、房價相對親民，是幸福榮富昌隆生活圈磁吸購屋族的主因，當地交易量一向穩定。而據他觀察，今年初台灣房市也受新冠肺炎疫情衝擊，看屋的人數確實略有下降，不過疫情趨緩後，報復性買盤也出現，年初沒來看屋的人都紛紛回籠，房市交易熱度回溫。