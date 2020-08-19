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房市／新莊這個生活圈被三條捷運包圍　中古大樓3字頭

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 08:30:00

▲幸福榮富昌隆生活圈生活機能完整，是新莊交易最熱的生活圈。（圖／NOWnews資料照片）
▲幸福榮富昌隆生活圈生活機能完整，是新莊交易最熱的生活圈。（圖／NOWnews資料照片）
新北市地政局《不動產市場分析季報》指出，今年第一季新莊區是全市交易最熱的行政區，且該區成交案件多集中在「幸福榮富昌隆生活圈」。房市專家分析，當地被三條捷運線包圍，昌隆與榮富生活圈擁有舊市區完整的生活機能，以及明星學區，但電梯大樓單價僅3字頭，因而獲得購屋族青睞。

官方報告指出，新莊是今年第一季交易最熱絡的行政區，交易量占全市9.88%，且特別集中在幸福榮富昌隆生活圈，主要是因生活機能成熟，自住需求高，形成房市支撐基礎。幸福榮富昌隆生活圈是由中原路、幸福路、中環路、思源路所圍成的區域，當地大樓平均單價37.4萬。

信義房屋幸福捷運店主任陳逸勳表示，捷運環狀線通車後，新莊地區成為機場捷運、環狀線、中和新蘆線三條捷運交會的地區，其中，幸福捷運站周邊因每坪單價大約落在40至46萬，吸引來自雙和、板橋，甚至台北市的買方購屋。

屬於舊市區的昌隆與榮富生活圈，昌隆國小一帶電梯大樓屋齡20年上下，依屋齡、社區品質，單價介於30至40萬之間；榮富國小則算是明星學區，周邊華廈與大樓單價約35至40萬，知名的造鎮式社區「歐洲村」也在該生活圈內。陳逸勳說，由於擁有學區以及舊市區的成熟機能，當地的交易量一向也很穩定。

陳逸勳表示，三條捷運交會、生活機能成熟、房價相對親民，是幸福榮富昌隆生活圈磁吸購屋族的主因，當地交易量一向穩定。而據他觀察，今年初台灣房市也受新冠肺炎疫情衝擊，看屋的人數確實略有下降，不過疫情趨緩後，報復性買盤也出現，年初沒來看屋的人都紛紛回籠，房市交易熱度回溫。

關鍵字

幸福榮富昌隆生活圈 新莊 捷運環狀線 不動產市場分析季報 新北市

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